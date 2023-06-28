Венгрия согласна смягчить режим агроторговли с Украиной, с одним "но"

Венгрия согласна на смягчение режима торговли аграрной продукцией с Украиной, но в долгосрочной перспективе.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Люксембурге после заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС, сообщают венгерские СМИ.

Надь пояснил, что ЕС нужно подготовиться к присутствию украинской сельхозпродукции на европейском рынке в долгосрочной перспективе, поэтому "необходимо найти комплексные, долгосрочные решения".

Венгерский министр убежден, что украинская сельхозпродукция должна поставляться на рынки стран третьего мира, где она традиционно присутствовала еще до войны РФ против Украины. Обеспечив поставки украинского зерна эти регионы, можно предотвратить продовольственный кризис и, соответственно, миграционный кризис.

Сейчас же Еврокомиссии следует продлить ограничения на поставки украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран ЕС до конца 2023 года.

Впрочем, список запрещенных к ввозу агрокультур можно сократить до двух позиций - подсолнечника и кукурузы, считает Иштван Надь.

"Запрет на импорт имеет смысл с экономической точки зрения только в том случае, если он продлится как минимум до уборки урожая и хранения нового урожая. В случае с пшеницей и рапсом это можно сделать до 15 сентября, но не в случае с кукурузой и подсолнечником. Поэтому логичным шагом будет продление запрета ЕС на импорт до 31 декабря, по крайней мере, для этих двух продуктов", - заявил Надь.

Венгерский министр также сообщил, что инициировал проведение переговоров с французскими и немецкими коллегами-министрами, чтобы обсудить сбои на рынке, вызванные украинским зерном, которые создают проблемы в повседневной жизни.

"Цель этих переговоров - поиск общеевропейских решений", - заявил он.

Дальнейшие действия Брюсселя по агроэкспорту из Украины, по мнению Надя, необходимо направить на обеспечение функционирования "коридоров солидарности", в соответствии с их первоначальной целью.

Напоминаем:

Запрет ЕС на импорт четырех культур - пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, агросектор которых больше других европейских стран пострадал от наплыва агропродукции из Украины, вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные этими странами. При этом транзит этих агрокультур по их территории разрешен. Сначала запрет действовал до 5 июня, но затем он был продлен до 15 сентября. В то же время в ЕС звучат мнения о необходимости дальнейшего продления запрета.