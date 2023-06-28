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В Украине ликвидированы зоны для выращивания продукции для детского и диетического питания

Среда, 28 июня 2023, 13:25

28 июня вступил в силу Закон №2775-IX, которым внесены существенные изменения и дополнения в Закон "О пестицидах и агрохимикатах".

Изменения, которыми вводятся новые требования по обращению с пестицидами и агрохимикатами, были приняты в ноябре 2022 года и вступили в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования документа.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, закон призван приблизить законодательства Украины к законодательству ЕС и ВТО.

В частности, в части гармонизации с европейскими нормами, законом вводятся новые:

  • требования к маркировке пестицидов и агрохимикатов;
  • процедуры государственной регистрации препаратов (в том числе за счет отмены государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы плана государственных испытаний пестицидов и необходимости его согласования со стороны бывшей Санэпидслужбы);
  • определения терминов - в соответствии с определениями, предусмотренными законодательством ЕС.

Отменяются:

  • положение о специальных сырьевых зонах, предназначенных для выращивания продукции для детского и диетического питания;
  • обязательность страхования хозяйственной деятельности в сфере хранения и применения пестицидов и агрохимикатов.

Отмена норм о специальных сырьевых зонах для детского и диетического питания обосновывается, в частности, тем, что их существование не соответствует законодательству ЕС.

В части гармонизации со стандартами ВТО законом:

  • вводятся основания для запрета применения пестицидов и агрохимикатов
  • усиливается борьба с фальсифицированными пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, этот закон устраняет дублирование полномочий различных органов власти в сфере деятельности, связанной с пестицидами и агрохимикатами.

Напоминаем:

В апреле 2023 года Словакия приостановила молотьбу партии украинской пшеницы весом 1500 тонн после того, как анализы показали повышенную концентрацию в ней пестицидов.

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