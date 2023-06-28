В Украине ликвидированы зоны для выращивания продукции для детского и диетического питания

28 июня вступил в силу Закон №2775-IX, которым внесены существенные изменения и дополнения в Закон "О пестицидах и агрохимикатах".

Изменения, которыми вводятся новые требования по обращению с пестицидами и агрохимикатами, были приняты в ноябре 2022 года и вступили в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования документа.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, закон призван приблизить законодательства Украины к законодательству ЕС и ВТО.

В частности, в части гармонизации с европейскими нормами, законом вводятся новые:

требования к маркировке пестицидов и агрохимикатов;

процедуры государственной регистрации препаратов (в том числе за счет отмены государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы плана государственных испытаний пестицидов и необходимости его согласования со стороны бывшей Санэпидслужбы);

определения терминов - в соответствии с определениями, предусмотренными законодательством ЕС.

Отменяются:

положение о специальных сырьевых зонах, предназначенных для выращивания продукции для детского и диетического питания;

обязательность страхования хозяйственной деятельности в сфере хранения и применения пестицидов и агрохимикатов.

Отмена норм о специальных сырьевых зонах для детского и диетического питания обосновывается, в частности, тем, что их существование не соответствует законодательству ЕС.

В части гармонизации со стандартами ВТО законом:

вводятся основания для запрета применения пестицидов и агрохимикатов

усиливается борьба с фальсифицированными пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, этот закон устраняет дублирование полномочий различных органов власти в сфере деятельности, связанной с пестицидами и агрохимикатами.

Напоминаем:

В апреле 2023 года Словакия приостановила молотьбу партии украинской пшеницы весом 1500 тонн после того, как анализы показали повышенную концентрацию в ней пестицидов.