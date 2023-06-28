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НБУ улучшил прогноз потерь кредитного портфеля из-за войны войны с 30% до 20%

Среда, 28 июня 2023, 12:47 - Анастасия Жарикова

Национальный банк пересмотрел прогноз по кредитным потерям из-за войны войны с 30% до 20%.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности.

Регулятор отмечает, что в текущем году банки резко сократили формирование резервов после отражения значительных потерь от кредитного риска в прошлом году.

С начала большой войны банки признали потерю почти 15% портфеля, работающего на момент российского вторжения. Потери несколько ниже для корпоративного портфеля и выше – для розничного.

В то же время, часть бизнес-кредитов, находящихся в реструктуризации и для которых ослаблены условия обслуживания, могут со временем стать неработающими.

"С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны войны будут приближаться к оценкам Национального банка годовой давности - около 20%", - добавили в Нацбанке.

В НБУ констатируют, что допускаемый пессимистический сценарий кредитных потерь в случае длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии не реализовался.

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Напоминаем:

В феврале в НБУ прогнозировали, что потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достичь 30%.

Экономическая правда

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