Нефть дорожает на фоне сокращения предложения

Цены на нефть в среду, 28 июня, выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и беспокойства по повышению процентных ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 34 цента, или 0,47%, до 72,60 долларов за баррель на 06:26 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились на 26 центов, или 0,38%, до 67,96 долларов за баррель.

Оба контракта упали примерно на 2,5% на предыдущей сессии из-за сигналов о том, что центральные банки могут не прекратить повышение процентных ставок.

Что повлияло на цены

Запасы сырой нефти упали примерно на 2,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 23 июня, сообщили рыночные источники со ссылкой на данные промышленной группы American Petroleum Institute.

Аналитики ожидали розыгрыша в 1,76 миллиона баррелей. Данные правительства США по запасам должны быть опубликованы в среду.

Запасы бензина упали примерно на 2,9 миллиона баррелей по сравнению с отметками в 126 тыс баррелей.

Что касается спроса, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила во вторник, что устойчиво высокая инфляция потребует от банка избегать объявления о прекращении повышения ставок. Более высокие процентные ставки могут негативно повлиять на экономическую активность и спрос на нефть.

Рост доверия потребителей в США в июне также привел к обеспокоенности рынка относительно того, что Федеральному резерву, вероятно, придется продолжать повышать процентные ставки.

Аналитики говорят, что рынки пытаются избавиться от страхов, что более высокие процентные ставки повлияют на глобальный рост и спрос на нефть.

Экономическая правда