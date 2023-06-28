Ценам на бензин и дизтопливо в Украине прогнозируют рост на 3-8 грн/л в течение июля

После отмены с 1 июля льгот на моторное топливо, цены на бензин и дизтопливо в Украине повысится в течение месяца в Украине на 3-8 грн/л.

Об этом заявил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, который не согласен с мнением законодателей, что рынок почти не почувствует отмены льгот, передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в течение июля новые налоги полностью уже наполнят цену топлива на рынке, и к концу июля увидим новую картину. На 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л - на дизтопливо, на 3 грн/л - на сжиженный газ. Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо добавит стопроцентно 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится", - отметил он в комментарии изданию "Энергореформа" после заседания ВСК по вопросу нелегального оборота горючего во вторник..

В то же время, все будет зависеть от закупочной стоимости нефтепродуктов, большая часть которых импортируется (по словам Куюна, импорт бензина составляет 80-85%, дизеля - 100%, газа - 60-70%).

"Если мировые цены провалятся, то соответственно будут предпосылки для того, чтобы они компенсировали повышение налоговой нагрузки. Задача со многими неизвестными", - сказал Куюн.

При этом он акцентировал, что операторы рынка будут прибегать к любым способам повышения своей конкурентоспособности.

"Потребление топлива упало, а желающих работать на рынке меньше не стало. Соответственно, будет борьба без правил. Каждый оператор будет повышать свою конкурентоспособность любыми способами, и уклонение от налогообложения будет одним из самых популярных", - считает директор А-95.

По его словам, возвращение старых налогов при том, что "механизмов контроля больше не стало", создает риски того, что государство не получит ожидаемого увеличения налоговых поступлений.

Агентство также приводит мнение представителей финкомитета Верховной рады, которые неоднократно высказывались за необходимость отмены льгот - председателя Комитета Даниила Гетманцева и его заместителя по Комитету - Ярослава Железняка.

Даниил Гетманцев считает, что отмена налоговых льгот на моторное топливо с 1 июля несущественно скажется на розничной цене.

"Как это скажется на цене бензина - это будет зависеть от соотношения спроса и предложения, от цен на внешних рынках. Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но несущественно", - сказал Гетманцев в комментарии "Энергореформе" после заседания ВСК по вопросу нелегального оборота топлива.

Ярослав Железняк не стал прогнозировать уровень изменения цены на топливо, но отметил, что возвращение на определенном уровне акцизов на него в сентябре прошлого года не спровоцировало повышение цен, а наоборот они упали из-за ситуации на международных рынках.

"Украинский рынок конкурентный. Если он таким и будет оставаться, то сети по цене и качеству будут конкурировать", - считает нардеп.

Напоминаем:

В середине марта 2022 года Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, направленный, в частности, на удержание цен на топливо. Согласно ему, временно, на период действия военного положения, на топливо устанавливали нулевой акциз и НДС в 7% вместо 20%.

21 сентября 2022 года Рада приняла законопроект №7668-д о возвращении акцизов на моторное топливо, установив их на бензин и дизель в размере EUR100 (здесь и далее за 1000 литров), на сжиженный газ, бутан и изобутан - EUR52, на альтернативное моторное топливо и биодизель - EUR100.

НДС для всех видов топлива остался на уровне 7%.

Но согласно этому закону, с 1 июля 2023 года уровень налогов на топливо возвращается на довоенный уровень: НДС - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизтопливо - до EUR140 за 1000 л.