Курс валют на 28 июня: гривна слабеет к доллару и евро
Среда, 28 июня 2023, 09:58 -
В среду, 28 июня, курсы наличных доллара и евро выросли как на черном рынке, так и в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,11 – 37,28 грн против котировок в 37,09 – 37,25 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,86 - 41,16 грн против курса 40,76 - 41,14 грн за евро в понедельник.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,75 – 37,4 грн (курс на 27 июня – 36,75 – 37,35 грн);
- Евро – 40,4 – 41,13 грн (курс на 27 июня – 40,3 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,6 – 37,5 грн;
- Укрэксимбанк – 36,8 - 37,6 грн;
- Райффайзен – 36,65 – 37,55 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда