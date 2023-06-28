Курс валют на 28 июня: гривна слабеет к доллару и евро

В среду, 28 июня, курсы наличных доллара и евро выросли как на черном рынке, так и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,11 – 37,28 грн против котировок в 37,09 – 37,25 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,86 - 41,16 грн против курса 40,76 - 41,14 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,75 – 37,4 грн (курс на 27 июня – 36,75 – 37,35 грн);

Евро – 40,4 – 41,13 грн (курс на 27 июня – 40,3 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,6 – 37,5 грн;

Укрэксимбанк – 36,8 - 37,6 грн;

Райффайзен – 36,65 – 37,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда