KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений

Reuters

Аудитроський гигант "Большой четверки" KPMG увольняет 5% своих американских сотрудников после того, как почувствовала на себе "экономические проблемы в сочетании с исторически низким уровнем оттока кадров".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

В конце прошлого финансового года фирма насчитывала более 39 тыс сотрудников в США.

KPMG, которая в феврале сократила около 2% своей рабочей силы в США, как пишет Financial Times, стала первой из четырех крупнейших мировых аудиторских фирм, которая сократила рабочие места в США.

Последний раунд сокращения рабочих мест продлится до конца 2023 финансового года, сообщили в компании.

"Мы не воспринимаем это решение легкомысленно. Однако мы считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам нашей фирмы и обеспечит нам дальнейший успех в будущем", - говорится в сообщении KPMG, направленном по электронной почте.

В апреле американское подразделение Ernst & Young сократило 5% своей рабочей силы. Deloitte также сообщила о сокращении рабочих мест.

Экономическая правда