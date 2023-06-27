В мире резко подорожало какао: производителям придется поднимать цены на шоколад - СМИ

Ключевой производитель какао-бобов в мире - Гана, предупредила европейских покупателей, что они должны быть готовы платить за бобы больше, поскольку продукция, выращенная в соответствии с новыми требованиями ЕС, будет стоить дороже.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Европейские покупатели какао должны быть готовы платить больше за бобы, которые соответствуют европейским правилам устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Так, со следующего месяца в Евросоюзе вступают в силу правила, запрещающие импорт какао-бобов, которые выращиваются на территориях, где раньше были леса. Также ужесточаются запреты на использование детского труда в цепочке поставок этой продукции.

Выполнение новых правил повлечет дополнительные расходы на установку систем мониторинга, которые позволят отследить цепочки поставок от фермы до конечного производителя.

"Потребитель должен быть готов заплатить", - заявил главный исполнительный директор совета директоров по вопросам какао в Гане Джозеф Боаен Айду.

Частично скачок цен на какао также вызван ливнями в Кот-д'Ивуаре и в Гане. На долю этих стран приходится две трети производства какао в мире. Также ожидание погодного явления Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана вызывает опасения относительно стабильности поставок в ближайшие месяцы.

"Лондонские фьючерсы на какао поднялись до максимума с 2016 года на фоне опасений, что неблагоприятная погода может усилить поставки", - отмечает Bloomberg.

Эти дополнительные расходы, а также рост цен на сахар, будут иметь прямое влияние на подорожание шоколада. Об этом пишет CBC.

"Сообщения о росте цен на какао могут сделать шоколад немного менее сладким и немного дороже", - сообщает CBC со ссылкой на доцента Университета Виктории Софию Карденуто.

Ситуацию усугубляет такой фактор, как снижение урожайности какао-бобов в нынешнем сезоне.

"Урожаи какао ниже, чем обычно, благодаря изменению погодных условий, болезням сельскохозяйственных культур и сильным дождям", - говорится в материале.

При этом спрос на шоколад с высоким содержанием какао стабильно растет, особенно в Азии.

Как отмечает СВС, большинство компаний начали модернизацию, чтобы путем более эффективных технологий снизить стоимость производства шоколада. Но в краткосрочной перспективе это также повлияет на его подорожание.