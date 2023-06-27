Украина получила уже 22 миллиарда долларов через механизмы Всемирного банка

С начала полномасштабной войны Украина получила от Всемирного банка и стран-доноров через механизмы банка более 22 млрд долларов.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в рамках рабочего визита в Вашнгтон.

"Искренне благодарен Группе Всемирного банка за весомую финансовую помощь для Украины с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ.

С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал на поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 млрд долларов. Более 22 млрд долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине", - заявил Марченко.

"Финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержке сбалансированности государственного бюджета", - добавил министр.

Во время встреч с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде и вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани также обсудили имплементацию новых совместных проектов, которые будут внедряться в процессе восстановления Украины, добавили в Минфине.

В частности: для реконструкции транспортной инфраструктуры "RELINK", электроэнергетического сектора "Re-Power", а также поддержки системы здравоохранения "Heal Ukraine".

"Кроме того, украинская сторона вместе с коллегами из Всемирного банка сейчас прорабатывают предложения по инициированию еще двух новых проектов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда