Vitol и Gunvor остаются крупными покупателями нефтепродуктов из РФ, несмотря на обещания уменьшить торговлю

Два крупнейших в мире независимых энерготрейдера, Vitol и Gunvor, остаются крупными покупателями нефтепродуктов из РФ более чем через год после того, как обе компании пообещали резко сократить свой бизнес с РФ после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ данных об экспорте российской таможни за первые четыре месяца 2023 года.

Анализ показывает, что обе компании входили в топ-10 покупателей нефтепродуктов, таких как бензин и дизтопливо.

Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии была восьмым крупнейшим покупателем по стоимости, отгрузив 1 млн тонн нефтепродуктов на сумму около 540 млн долл, свидетельствуют данные, проанализированные Financial Times.

Vitol, топ-менеджмент которой в основном находится в Лондоне и Женеве, стала 10-м крупнейшим покупателем, отгрузив около 600 тыс тонн на сумму около 400 млн долларов.

Обе компании подтвердили, что они являются постоянными покупателями российского нефтепродуктов, но отрицали точность данных.

"Торговля российским нефтепродуктами не запрещена западными санкциями и даже поощряется Вашингтоном для ограничения перебоев в поставках, если трейдеры придерживаются западных ограничений, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Среди карательных мер - введенное в феврале этого года "Большой семеркой" ограничение цен, которое имеет целью ограничить цену, которую Москва получает за свои нефтепродукты.

Однако проблема соблюдения ценовых ограничений в сочетании с репутационным риском для Европы от продолжения торговли с Россией привела к тому, что многие европейские трейдеры, в том числе BP и Shell, полностью прекратили работу с российскими поставками", - пишет газета.

Консультант в области торговли сырьевыми товарами Жан-Франсуа Ламберт сказал, что возникают вопросы о том, почему трейдеры стремятся сохранить сокращенный бизнес.

"Если это больше не является существенной частью их бизнеса, то зачем брать на себя репутационный риск?" - сказал Ламберт, который когда-то работал в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами.

"Это может быть выгодно в краткосрочной перспективе, но есть вопрос о том, насколько это разумно", - добавил он.

Таможенные декларации экспортеров являются одним из последних инструментов анализа российских торговых потоков после того, как в прошлом году РФ прекратила публиковать сводную таможенную статистику.

Они проливают свет на некоторые шаги, которые международные трейдеры предприняли, чтобы оставаться вовлеченными в прибыльный рынок переработанной нефти. Так, за первые четыре месяца этого года 50 компаний экспортировали из России нефтепродуктов на общую сумму 16 млрд, добавляет FT.

Gunvor сообщила, что согласно ее собственным данным, она приобрела чуть более 700 тыс тонн за этот период на сумму около 330 млн долл.

Vitol заявил, что таможенные декларации не соответствуют его внутренним показателям, но отказался предоставить собственные данные. Компания повторила комментарий главного исполнительного директора Рассела Харди в марте, что она торговала "менее 100 000 баррелей в день", что означает максимум около 1,5 млн тонн за четыре месяца.

Таможенные данные показывают, что Gunvor и Vitol - единственные западные компании, которые все еще входят в топ-10 покупателей российской нефти.

Другие восемь крупнейших покупателей - это смесь трейдеров, контролируемых Россией, и недавно созданных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге или Сингапуре.

Возглавляет рейтинг Litasco, торговое подразделение российского "Лукойла". В прошлом году компания перенесла большую часть своих операций из Женевы в Дубай и в период с января по апрель продала российских нефтепродуктов на сумму более 3 млрд долл.

Женевская Trafigura, которая вместе с Vitol была одним из крупнейших лифтеров российской нефти до войны, не входит в топ-10, но также продолжает покупать некоторые виды нефтепродуктов. Швейцарский трейдер получил груз российского дизельного топлива на терминале в Аргентине на прошлой неделе, согласно данным отслеживания судов от Kpler.

Trafigura отказалась от комментариев, ссылаясь на предыдущие заявления генерального директора Джереми Вейра о том, что она торгует "ограниченным" количеством нефтепродуктов из России в соответствии с санкциями.

Vitol заявила, что ее экспорт российских нефтепродуктов соответствует "всем действующим законодательным и нормативным актам".

Экономическая правда