УЗ назначила дополнительный поезд из Киева во Львов: график движения

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"Укрзализныця" объявила, что, реагируя на спрос пассажиров, назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Поезд будет отправляться из столицы в наиболее "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49.

Обратно, из Львова, поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27, отметили в УЗ.

Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

"Кроме того, для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд - удобная пересадочная опция, чтобы добраться до Львова быстро и удобно: в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр - Киев, №38 Запорожье - Киев и №63 Харьков - Киев (время ожидания пересадки не превысит полтора часа во всех случаях).

Так же - в обратном направлении: осуществить пересадку с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев - Харьков и №80 Киев - Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут)", - говорится в повыдомленны.

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении УЗ, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Экономическая правда