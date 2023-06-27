Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Получение квалификационных документов для моряков в скором времени станет доступным на портале "Дія", начат набор на бета-тестирование услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к коммуникации между моряками и Администрацией судоходства", - говорится в сообщении.
Услуга получения квалификационных документов для моряков является первой в рамках масштабной цифровой трансформации судоходства.
"Раньше реестр с документами моряков находился в частных руках, что приводило к риску коррупции. Сдача экзамена или получение документов о квалификации часто сопровождались коррупционными схемами от частных компаний. А уровень коррупции в сфере составил до 150 млн долларов в год", - добавили в Минцифры.
Цифровизация сферы поможет преодолеть коррупцию и увеличить поступление в госбюджет. Морякам не придется посещать госорганы или вынуждены обращаться в частные компании, чтобы получить квалификационный документ.
На портале "Дія" можно будет подать заявление о получении:
профессионального диплома (Certificate of Competency) и подтверждение к нему (Endorsement);
- сертификатов компетентности;
- подтверждение к сертификатам компетентности;
- свидетельств специалиста о специальной подготовке.
Вскоре Минцифра запустит бета-тест услуги, поучаствовать в котором смогут:
- выпускники морских ЗВО;
- моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию.
Регистрация на тестирование продолжается по ссылке.
Напоминаем:
Шестой апелляционный админсуд отменил определение Киевского окружного админсуда по постановлению Кабмина №1499 - Администрация судоходства продолжит выполнять свои функции и внедрять реформу по дипломированию моряков согласно международным стандартам.
Экономическая правда