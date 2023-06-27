Владелец арестованных активов отказался передать их назначенному АРМА управляющему

ООО "Юпитер 9 Агросервис", конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин России, отказалось передать активы новым управляющим, победившим в конкурсе АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

В апреле АРМА получило в управление арестованное имущество ООО "Юпитер 9 Агросервис", конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин России, поддерживающий вооруженную агрессию против Украины.

Для сохранения стоимости актива Нацагентство объявило конкурс по отбору управляющего. Победителем отбора стало ООО "ЕС ГРУПП ЭКСПОРТ-ИМПОРТ КО".

15 июня АРМА заключило договор управления с отобранной на конкурсе компанией, а поскольку управляющий начинает фактически осуществлять предусмотренные договором полномочия с момента подписания акта приемки-передачи, передача имущества от прокурора управляющему была запланирована на 26 июня.

В ведомстве отмечают, что постановлением о передаче активов АРМА четко определен запрет для владельца отчуждать, распоряжаться и пользоваться арестованным имуществом.

"Однако после прибытия по местонахождению активов и предъявления всех необходимых документов работники АРМА столкнулись с сопротивлением представителей ООО "Юпитер 9 Агросервис", которые не предоставили доступ к арестованному имуществу.

В настоящее время работниками АРМА направлено заявление о совершении преступления со стороны ООО "Юпитер 9 Агросервис" в Фастовское районное управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области", - отметили в Агентстве.

В АРМА добавили, что этот случай препятствования законной деятельности АРМА со стороны собственников арестованных активов и их представителей не первый.

В конце прошлого года во время фактической передачи управляющему элитной недвижимостью в центре Киева, через оффшорную компанию принадлежит российским владельцам, АРМА столкнулась с актами вооруженного противодействия со стороны неизвестных лиц.

Экономическая правда