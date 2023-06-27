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Meta запустила платную подписку на виртуальную реальность

Вторник, 27 июня 2023, 13:24 - Анастасия Жарикова

Материнская компания Facebook Meta запустила услугу подписки на виртуальную реальность (VR) в попытке сделать эту часть своего бизнеса прибыльной.

Об этом сообщает BBC.

В Meta заявили, что платные пользователи получат доступ к двум новым играм в месяц.

В понедельник компания заявила, что услуга Meta Quest+, которая стоит 7,99 долларов в месяц или 59,99 долларов за годовую подписку, совместима с ее гарнитурами Quest 2, Quest Pro и Quest 3.

Компания сообщила о прибыли в размере 5,7 млрд долларов за первые три месяца этого года, превзойдя ожидания рынка. Однако его подразделение Reality Labs, производящее гарнитуры VR и другие продукты, сообщило о чистом убытке в размере 4 миллиардов долларов за этот период.

Также технологический гигант сталкивается с конкуренцией со стороны компаний, в частности Apple, представившего в этом месяце долгожданную гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.

Гарнитура Apple, которая выйдет в начале следующего года в США, будет стоить 3499 долларов.

Это гораздо больше, чем другие гарнитуры, доступные сейчас на рынке. Гарнитуры Meta VR стоят от 299,99 до 999,99 долларов.

Экономическая правда

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