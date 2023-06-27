Определен перечень из более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов, где рекомендовано изменить названия 

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует изменить более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов Украины.

Об этом говорится в решении Нацкомиссии, обнародованном на официальном сайте.

Решение содержит 24 приложения, где даны рекомендации отдельно по каждой области.

"Во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" Национальная комиссия по стандартам государственного языка создала рабочую группу, в состав которой вошли специалисты-филологи и историки высшего образования из всех регионов Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на основании предложений членов рабочей группы Нацкомиссия определила перечень названий сел, поселков и городов, которые требуют изменения из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

Напоминаем:

Право подавать свои предложения по переименованию населенных пунктов в Украине имеют физические и юридические лица. Инициатива должна быть оформлена в документе (письмо, протокол и т.д.), который подается в исполнительный комитет местного совета.

Рассмотрением предложений по переименованию занимается исполнительный комитет соответствующего совета. Однако, эти решения носят рекомендательный характер.

На этапе работы исполнительного комитета для изучения общественного мнения относительно наименования (переименования) объекта, обязательным является проведение общественного обсуждения.

Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня обнародования соответствующего информационного сообщения и должен составлять не менее двух месяцев.

Одновременно с согласованием советом соответствующего решения, также предлагается возбудить ходатайство перед областным советом о внесении представления (ходатайства) в Верховную Раду о переименовании населенного пункта. Вопрос первично рассматривает профильный комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Верховной Рады.