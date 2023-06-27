Нефть подскочила из-за беспокойства относительно предложения

Цены на нефть резко выросли во вторник, 27 июня, из-за беспокойства по поводу политической нестабильности в России и возможных сбоев в поставках, а также ожиданиями спроса в США накануне летнего туристического сезона.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

На 06:13 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 67 центов до 74,85 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 73 цента до 70,10 доллара за баррель .

В понедельник Brent выросла на 0,5%, а WTI – на 0,3%.

Что повлияло на цены

Столкновение между Кремлем и ПИК "Вагнер" удалось остановить в субботу после того соглашения между их предводителем Евгением Пригожиным и властями РФ при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вызов вызвал сомнения в отношении властей президента Владимира Путина и определенную обеспокоенность возможным перебоем в поставках российской нефти, хотя загрузки происходили по графику.

Уменьшение предложения уже было в мыслях инвесторов после того, как Саудовская Аравия пообещала сократить производство с июля.

"Дополнительное одностороннее сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 миллион баррелей в сутки, которое должно вступить в силу в июле, в сочетании с сезонным повышением спроса должно помочь физически напрячь рынок в третьем квартале", - заявили аналитики BMI Research.

Однако хрупкие рыночные настроения, вероятно, умерят любой рост цены, предупредили они.

На прошлой неделе нефть подешевела примерно на 3,6% из-за опасений, что дальнейшее повышение процентных ставок Федеральным резервом США может снизить спрос, поскольку экономическое восстановление Китая разочаровывает инвесторов.

Также трейдеры наблюдали за признаками роста спроса на бензин в Соединенных Штатах в преддверии пика летнего сезона вождения.

Глобальный спрос на бензин вырос на 365 тыс баррелей в сутки в годовом исчислении благодаря сильным данным по бензину в США, при этом потребление достигло восьминедельного максимума в 9,4 миллиона баррелей в сутки на неделе 17 июня, отметили аналитики JP Morgan.

Экономическая правда