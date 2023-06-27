Курс валют на 27 июня: наличный евро дорожает
Вторник, 27 июня 2023, 10:39 -
Во вторник, 27 июня, наличные доллар и евро на черном рынке немного выросли, курсы в банках остаются на уровне понедельника.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,05 - 37,24 грн против котировок в 37,02 - 37,23 в понедельник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,69 - 41,0 грн против курса 40,67 - 40,96 грн за евро в понедельник.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 26 июня – 36,7 – 37,35 грн);
- Евро – 40,3 – 41,0 грн (курс на 26 июня – 40,3 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,5 – 37,45 грн;
- Укрэксимбанк – 36,65 – 37,45 грн;
- Райффайзен – 36,5 – 37,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда