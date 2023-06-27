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Курс валют на 27 июня: наличный евро дорожает

Вторник, 27 июня 2023, 10:39 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 27 июня, наличные доллар и евро на черном рынке немного выросли, курсы в банках остаются на уровне понедельника.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,05 - 37,24 грн против котировок в 37,02 - 37,23 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,69 - 41,0 грн против курса 40,67 - 40,96 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 26 июня – 36,7 – 37,35 грн);
  • Евро – 40,3 – 41,0 грн (курс на 26 июня – 40,3 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,5 – 37,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,65 – 37,45 грн;
  • Райффайзен – 36,5 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда

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