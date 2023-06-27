Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили эксдиректора государственного предприятия оборонной сферы в растрате имущества почти на полмиллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области.
Следствие установило, что в 2014 году во время своего пребывания в должности директора одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром" чиновник использовал средства предприятия не по назначению.
В результате предприятие понесло убытки на общую сумму более 491 тысячи гривен.
Бывшему чиновнику объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (Расход имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Экономическая правда