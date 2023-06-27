Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Вторник, 27 июня 2023, 09:18 -
Кабинет Министров принял постановление №631 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Решение было принято на заседании в субботу, 24 июня.
Постановлением определены доходы бюджета Пенсионного фонда в размере 768,9 млрд. грн. Из них:
- 451,1 млрд грн – собственные доходы;
- 27,7 млрд грн – средства по общеобязательному государственному социальному страхованию;
- 249 млрд грн – средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию;
- 37,9 млрд грн – средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.
Также правительство предусмотрело расходы бюджета ПФУ на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд. грн.
Как отметили в Пенсионном фонде, бюджет ведомства на 2023 год сбалансирован.
Читайте также: Государству сложно поддерживать менее защищенных пенсионеров, но легко выплачивать по 100 тысяч судьям. Что не так с пенсионной системой?
Экономическая правда