"Дарница" начала экспорт лекарств в Австралию

Одна из крупнейших фармкомпаний в Украине "Дарница" заявила, что отгрузила в Австралию первую партию одного из препаратов своего производства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поставка стала первой после прохождения регистрации в этой стране в прошлом году, уточнили в "Дарнице".

"Процедура сертификации украинского производителя по стандарту надлежащей производственной практики (GMP Clearance Procedure) проводилась Австралийской администрацией лекарственных средств и заняла 11 месяцев", - говорится в сообщении.

"Австралия - государство с одним из самых строгих регулирований в мире. И факт регистрации и начало отгрузок нашего первого препарата на этот континент подтверждает, что украинские производители, которые имеют сертификат GMP, могут составлять серьезную конкуренцию международным гигантам", - заявила руководитель департамента международной регистрации и выхода на новые рынки Анна Павлюк-Гаврилова.

В "Дарнице" добавили, что в среднесрочной перспективе будут работать над выходом на рынки Юго-Восточной Азии, а приоритетными направлениями являются страны Африки и ЕС.

Основной экспортной продукцией "Дарницы" являются препараты для лечения кардиологических и неврологических заболеваний, а также лекарства для борьбы с инфекциями и болью, добавили в компании.

Экономическая правда