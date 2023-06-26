PwC продает за один доллар часть бизнеса в Австралии из-за скандала с утечкой данных

Аудиторская компания PwC Australia заявила, что продаст свой бизнес по обслуживанию государственных заказов за 1 австралийский доллар после скандала, связанного с неправомерным использованием конфиденциальных правительственных налоговых планов.

Об этом пишет ВВС.

Аудиторский гигант также объявил о назначении нового главного исполнительного директора в стране.

"Этот шаг позволит фирме "двигаться вперед с предсказуемостью и целеустремленностью", - говорится в заявлении PwC Australia.

В январе стало известно, что бывший партнер PwC PwC Australia осуществил слив секретной информации.

Экс-партнер, который консультировал австралийское правительство, поделился проектами законов об избежании корпоративного налогообложения с коллегами, которые использовали их для презентации потенциальным клиентам. Утечки происходили между 2014 и 2017 годами.

Компания заявила, что никакая конфиденциальная информация не использовалась для того, чтобы помочь клиентам платить меньше налогов.

Однако чиновники призвали запретить PwC Australia получать государственные контракты, пока компания не предоставит удовлетворительный ответ на скандал.

Ранее в этом месяце PwC Australia заявила, что идентифицировала 76 нынешних и бывших партнеров, связанных со скандалом, и передала их имена австралийским законодателям.

В понедельник исполняющая обязанности генерального директора Australia Кристин Стаббинс заявила на парламентском расследовании, что сотрудники, которые были уличены в ненадлежащих действиях, столкнутся с "серьезными" последствиями.

В воскресенье PwC Australia назначила Кевина Берроуза своим новым генеральным директором. Ранее он был лидером сети PwC по работе с глобальными клиентами и отраслями.

Компания также сообщила, что продаст свой австралийский бизнес по предоставлению услуг федеральному правительству и правительству штатов частной инвестиционной фирме Allegro Funds.

В PwC Australia работает около 1 750 сотрудников, на них приходится около 20% годового дохода компании.

Экономическая правда