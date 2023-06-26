В прошлом году Европа впервые импортировала больше сжиженного газа, чем трубопроводного

Импорт сжиженного природного газа в Европу в 2022 году впервые превысил объем импорта трубопроводного.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Института энергетики.

Это свидетельствует о том, что континент быстро восстанавливает свою энергетическую инфраструктуру, в то же время разрывая связи с Россией после вторжения в Украину.

Согласно статистическому обзору, в прошлом году импорт европейского трубопроводного газа составил около 151 миллиарда кубометров по сравнению с 232 миллиардами годом ранее. Падение на 35% в годовом исчислении контрастирует с импортом СПГ, выросшим до 170 миллиардов кубометров в 2022 году со 108 миллиардов годом ранее.

Хотя аппетит Европы к СПГ возрос, Азия все еще остается самым крупным импортером этого топлива. Согласно обзору, мировая торговля газом в виде СПГ составила 56% всего межрегионального объема торговли газом в прошлом году.

Доля России в мировом экспорте трубопроводов упала до 29% в 2022 году с примерно 43% в среднем за предыдущие 10 лет.

Норвежский трубопроводный газ был учтен как внутренняя торговля в Европе и исключен из импорта.

Экономическая правда