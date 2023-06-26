Goldman Sachs понизил рейтинг акций Tesla после их стремительного роста

Стремительный рост акций Tesla привел к тому, что рыночная стоимость производителя электромобилей достигла триллионного уровня, что заставило некоторых аналитиков поставить под сомнение ее оценку и снизить рейтинг акций.

Об этом пишет Reuters.

Так, Goldman Sachs в понедельник понизил рейтинг Tesla чтобы "удерживать" эквивалентный рейтинг, присоединившись к Morgan Stanley и Barclays, которые снизили рейтинг акций на прошлой неделе.

"Брокерские компании, однако, повысили свои ценовые ориентиры, чтобы отразить динамику акций Tesla, которые взлетели на 71% с конца апреля и выросли более чем вдвое в этом году.

Последний раз акции производителя электромобилей снизились на 1,2% на утренних торгах в понедельник. Рыночная капитализация Tesla в размере 813,29 млрд долл значительно превышает капитализацию японской Toyota, которая является следующей крупнейшей мировой автомобильной компанией по рыночной стоимости.

Брокерские компании объясняют ралли частично тем, что компания выиграла от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта", - пишет агентство.

Акции Tesla также выиграли от ряда позитивных новостей за последние два месяца, включая сделки, заключенные конкурирующими автопроизводителями Ford и General Motors для получения доступа к ее зарядной сети, что может сделать ее зарядные устройства отраслевым стандартом.

Акции также получили толчок после того, как на прошлой неделе Китай объявил о пакете налоговых льгот для электромобилей и других "зеленых" автомобилей на сумму 520 миллиардов юаней (72,3 млрд долларов).

Morgan Stanley и Barclays отметили, что прибыль Tesla все еще подвергается риску негативного пересмотра, поскольку она борется с конкуренцией в Китае и может быть вынуждена снизить цены.

В апреле Jefferies и Truist Securities понизили рейтинг Tesla после того, как компания сообщила о снижении прибыли в первом квартале.

Однако брокерские компании подтвердили, что они видят сильный рост впереди, а Tesla остается мировым лидером в отрасли электромобилей.

Экономическая правда