Украина получила первые модульные мосты от фонда Говарда Баффета

Украина получила первые модульные мосты от неприбыльного фонда The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонда Говарда Баффета, мосты изготовила американская компания Acrow Corporation.

Об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

По словам главы Агентства восстановления Мустафы Найема, в приоритете Агентства - установка этих мостов в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

"В прифронтовых регионах жизнеобеспечение людей зависит в первую очередь от автомобильных дорог. Разрушение мостов приводит к отсоединению громад от базовых услуг.

Для нас очень важно максимально оперативно восстановить логистику, чтобы люди имели доступ к медицинской помощи, к ним могли добраться спасатели, коммунальные службы и тому подобное. Мы благодарны нашим американским партнерам, что так быстро прислали гуманитарную помощь", - заявил Найем.

Отмечается, что конструкции направлены в рамках совместного проекта "Модульный мост" Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и корпорации CDF при поддержке гранта от The Howard G. Buffett Foundation, который начался в апреле. Фонд финансирует поставку 9 модульных мостов в Украину.

"Мосты изготовила американская компания Acrow Corporation. Она специализируется на производстве модульных и временных мостов для строительства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Конструкции прибывают в Украину в разобранном виде. Их преимуществом является легкость монтажа и возможность многократного использования. Для сборки 1 моста достаточно команды из 5-10 человек. На производстве мосты сразу покрывают асфальтобетонным покрытием", - говорится в сообщении.

Модульные мосты от Acrow Corporation способны выдержать движение как легкового, так и грузового транспорта, добавили в Агентстве.

С прошлого года Агентство восстановления получает конструкции для восстановления проезда от иностранных гуманитарных миссий. Кроме 9 модульных мостов от американских партнеров Агентство получило 37 временных мостов, 18 комплектов понтонных переправ и 6 катеров для устройства понтонов от Чехии, Франции, Швеции и Норвегии.

Экономическая правда