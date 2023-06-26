"Киевводоканал" опровергает фейк о холерной палочке в столичной воде
Информация, распространившаяся в сети, о возможной вспышке холеры в Киеве из-за холерной палочки в воде, не соответствует действительности.
Об этом сообщает "Киевводоканал".
"Качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующих ГСанПиН (Государственные санитарные правила и нормы, - ред.) нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека", - говорится в сообщении.
Информацию о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в Киеве ежедневно обнародуют на официальном сайте "Киевводоканала" и на странице компании в Фейсбук.
Напоминаем:
Ранее Минздрав сообщал, что вода в районах, подтопленных в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, может стать непригодной для использования.
Сейчас в пострадавших областях сформированы запасы необходимых медицинских препаратов.
Как сообщал Минздрав, на местах работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней, которые отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.
Специалисты при необходимости обеспечат средствами для дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, которые подверглись подтоплению. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
"В случае если вы чувствуете боль в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению - немедленно обращайтесь к врачу", - отмечали в Минздраве.