"Киевводоканал" опровергает фейк о холерной палочке в столичной воде

Информация, распространившаяся в сети, о возможной вспышке холеры в Киеве из-за холерной палочки в воде, не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Киевводоканал".

"Качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическими нормами безопасности. Отклонений от действующих ГСанПиН (Государственные санитарные правила и нормы, - ред.) нет, вода безопасна по эпидемическим показателям и не вредит здоровью человека", - говорится в сообщении.

Информацию о качестве воды поверхностных источников водоснабжения и питьевой воды в Киеве ежедневно обнародуют на официальном сайте "Киевводоканала" и на странице компании в Фейсбук.

Напоминаем:

Ранее Минздрав сообщал, что вода в районах, подтопленных в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, может стать непригодной для использования.

Сейчас в пострадавших областях сформированы запасы необходимых медицинских препаратов.

Как сообщал Минздрав, на местах работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней, которые отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Специалисты при необходимости обеспечат средствами для дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, которые подверглись подтоплению. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

"В случае если вы чувствуете боль в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению - немедленно обращайтесь к врачу", - отмечали в Минздраве.