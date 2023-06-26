Депутаты предлагают уменьшить в пять раз ставки по микрокредитам: зарегистрирован законопроект

Народные депутаты инициировали законопроект, существенно ограничивающий ставки по займам, которые выдают микрофинансовые организации.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Инициировали с коллегами законопроект по совершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг. На сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1000% годовых", - отметил Гетманцев.

По его словам, депутаты предлагают уменьшить ставки по микрокредитам в пять раз - с 5% до 1% в день.

В частности, законопроектом предусматривается:

ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Напоминаем:

Ранее о необходимости более жесткого регулирования этого бизнеса заявлял глава НБУ. Аргументы - защита прав потребителей и слишком "драконовские" проценты.

В целом, чтобы понять, насколько дорогие микрокредиты, следует знать их реальную ставку. Средняя - 559% годовых. Но были случаи по подобным кредитам, когда ставка достигала в 1095%.

А если рассчитать по формуле НБУ, которая учитывает дисконтирование всех будущих платежей на годовой основе, средняя годовая ставка по микрокредитам иногда составляла 54000%.

В 2022 году, с момента развертывания полномасштабной войны, в Украине уменьшились как количество займов, так и их суммы. В частности, во втором квартале прошлого года количество выданных микрокредитов уменьшилось более чем в 12 раз, по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года.

Однако после спада в 2022 году, в начале 2023 года украинцы начали активно брать кредиты в микрофинансовых организациях и обрастать долгами.

Так, за три месяца текущего года микрокредитование в Украине выросло на 39%.

Средняя сумма микрокредитов также начала расти. В первом квартале текущего года средняя сумма сделки почти соответствовала периоду накануне большого вторжения: 4912 грн против 5079 грн в первом квартале 2022 года.

Одновременно начался и рост долгов по микрокредитам. В первом квартале 2023 года задолженность украинцев выросла на 663 млн грн и составила 8,7 млрд грн. Для сравнения в течение 2022 года задолженности по микрокредитам сократились на 5 млрд грн.