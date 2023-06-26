Арестованы земли на острове Муромец в Киеве, незаконно застроенные при содействии советника Кличко

Суд арестовал 10 га земли и более 80 незаконно построенных объектов недвижимости на острове Муромец в Деснянском районе столицы, которые были возведены при содействии одного из действующих советников мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Для возведения зданий организаторы, при содействии одного из действующих советников киевского мэра, незаконно использовали 10 гектаров земли общины", - говорится в сообщении.

Так, работники ГБР установили, что одно из столичных обществ заключило с КГГА инвестиционный договор на почти 150 млн грн для строительства спортивных объектов и сооружений.

Предприятие-подрядчик было подконтрольно одному из нынешних советников городского головы, который и способствовал подписанию документов.

Однако, по данным следствия общество не выполнило условия инвестиционного договора. По состоянию на март 2023 года работы должны были бы быть выполнены на 100%, но пока выполнено менее половины.

В то же время дельцы построили объекты, которые были не предусмотрены соглашением. На незаконно захваченных 15 земельных участков площадью более 10 гектаров, компания самовольно построила около 80 объектов недвижимости. В частности, вместо оговоренных соглашением спортивных площадок общество возвело ресторан и коттеджи.

Налоги с этой деятельности оплачивались из столичного бюджета

"Все это время налог вместо предприятия платился из столичного бюджета. Согласно судебному решению, компания-застройщик также оплатила долг за пользование земельным участком на территории острова, платежи не поступали с момента заключения инвестиционного соглашения в 2015 году", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в ГБР, Департамент экономики и инвестиций КГГА не осуществлял надлежащий контроль за выполнением и соблюдением условий инвестиционного договора.

Сейчас начато уголовное производство по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Следствие устанавливает должностных лиц, которые злоупотребляли властью в своих интересах и интересах указанного общества.