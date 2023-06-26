Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Донбассэнерго" рассмотрит вопрос ликвидации общества.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, размещенном в понедельник.

Собрание акционеров назначено на 28 июля этого года в режиме онлайн.

Среди вопросов повестки дня - ликвидировать ПАО "Донбассэнерго", создать ликвидационную комиссию, выполнение функций которой возложить на правление, а функции председателя ликвидационной комиссии - возложить на председателя правления общества, утвердить, что погашение требований кредиторов и распределение имущества, оставшегося после удовлетворения этих требований, осуществляется в соответствии со ст. 137 Закона "Об акционерных обществах".

Кроме того, согласно одному из пунктов повестки дня, предложено уменьшить уставный капитал "Донбассэнерго" до 1,42 млн грн путем уменьшения номинальной стоимости акций с 10,00 грн до 0,06 грн (согласно открытым данным, уставный капитал составляет 236,4 млн грн). Также, в частности, предложено прекратить полномочия Наблюдательного совета и избрать новый его состав, внести изменения в устав, связанные с уменьшением уставного капитала, утвердить меры по улучшению финансового состояния ПАО.

Как отмечается в сообщении, ранее в повестку дня собрания акционеров "Донбассэнерго" вносили вопрос о подаче в хозяйственный суд заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании. Последнее собрание акционеров, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось 28 апреля, но, согласно их протоколу на сайте компании, за него проголосовало лишь 29,1% акционеров.

До этого такой проект решения инициировать заявление о банкротстве был внесен в повестку дня собрания 6 июля 2022 года, но тогда за него проголосовали 29,1% акционеров, еще 70,9% воздержались.

Согласно отчету о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2022 года, собственный капитал ПАО "Донбассэнерго" имел отрицательное значение в размере 457 797 тыс. грн, то есть балансовая стоимость активов "Донбассэнерго" была меньше всех его обязательств.

"Донбассэнерго" объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС. Последняя с 2014 года находится на неподконтрольной Украине территории и с марта 2017 года показатели ее производственной деятельности не включаются в сводную отчетность "Донбассэнерго" из-за потери контроля над ними.

По Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 880 МВт "Донбассэнерго" с 27 мая приняло решение о ее остановке для сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также эвакуации ее работников и членов их семей.

Напоминаем:

25%+1 акция "Донбассэнерго" принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

В 2018 году бизнесмен и депутат Верховной Рады от БПП Максим Ефимов подтвердил покупку одного из крупнейших на тот момент производителей электроэнергии - компании "Донбассэнерго". Структурам Ефимова был продан весь пакет Александра Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций.

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций "Донбассэнерго" (в 2015-2016 годах) в роли новых хозяев этой энергокомпании себя позиционировали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США).

Источники ЭП утверждали, что они были номиналами, которые фронтировали Александра Януковича, который именно в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

Однако после этой сделки, в рамках которой бенефициаром "Донбассэнерго" стал Ефимов, компания действительно вышла из-под контроля Януковича.