В Николаевской области задержали информатора, который "сливал" РФ координаты военных возле ПАЭС
Правоохранители задержали жителя Южноукраинска, передающего врагу информацию о военных, охраняющих Южноукраинскую АЭС (ПАЭС).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, пророссийски настроенный гражданин через Telegram передавал информацию о расположении военных, обеспечивающих охрану и оборону Южноукраинской АЭС.
В июне он трижды сфотографировал блокпосты Сил обороны в городе и послал фото с координатами представителю государства-агрессора.
За выполнение таких "задач" мужчина получал деньги.
Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным с представителем России.
Информатору сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины.
Экономическая правда