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В Николаевской области задержали информатора, который "сливал" РФ координаты военных возле ПАЭС

Понедельник, 26 июня 2023, 12:47 - Анастасия Жарикова

Правоохранители задержали жителя Южноукраинска, передающего врагу информацию о военных, охраняющих Южноукраинскую АЭС (ПАЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, пророссийски настроенный гражданин через Telegram передавал информацию о расположении военных, обеспечивающих охрану и оборону Южноукраинской АЭС.

В июне он трижды сфотографировал блокпосты Сил обороны в городе и послал фото с координатами представителю государства-агрессора.

За выполнение таких "задач" мужчина получал деньги.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным с представителем России.

Информатору сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины.

Экономическая правда

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