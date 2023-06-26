Нефть подорожала после неудачного восстания "Вагнера" в России

Цены на нефть в понедельник, 26 июня, начали расти, поскольку неудачное восстание ПИК "Вагнер" в России подняло вопрос о предложении сырой нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до 74,78 долларов за баррель.

Американская WTI выросла и выросла также на 1,3% до 70 долларов, немного компенсировав потери на прошлой неделе.

Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,2%, а валютные рынки в целом были стабильными.

Что повлияло на цены

Российские наемники подняли кратковременное восстание в субботу, захватив Ростов и наступая на Москву, требуя устранения российских военачальников, руководивших войной в Украине. В конце концов, армия ПВК "Вагнер" после достижения соглашения между их предводителем Евгением Пригожиным и властью отступила.

"Геополитический риск на фоне внутренней нестабильности в России возрос. Таким образом, мы, вероятно, увидим незначительное повышение цен на нефть в ближайшие дни, если ситуация не ухудшится", – считает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

В других странах рынки уже были насторожены по поводу ухудшения перспектив роста, поскольку восстановление Китая после пандемии и глобальные процентные ставки остаются высокими, а трейдеры не желали занимать никаких новых позиций на основе событий в России.

Экономическая правда