Курс валют на 26 июня: наличная гривня укрепляется на "черном рынке"

В понедельник, 26 июня, доллар и евро на "черном рынке" стало купить выгоднее, в банках гривня укрепилась к евро, но слабеет против доллара.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,52 – 37,18 грн против котировок в 36,9 – 37,18 в пятницу.

В это же время "черный" курс евро составил 40,69 - 40,98 грн против курса 40,71 - 40,99 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,7 – 37,35 грн (курс на 23 июня – 36,8 – 37,3 грн);

Евро – 40,3 – 41,0 грн (курс на 23 июня – 40,4 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,35 – 37,25 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда