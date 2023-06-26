В "Энергоатоме" доложили об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС: снижение незначительно

На утро 26 июня зафиксировали незначительное снижение уровня воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС, но его достаточно для обеспечения потребностей станции.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - говорится в сообщении.

К 08:00 понедельника уровень воды составляет 16,58 м – этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, составляет 11,15 м.

"Отметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", - добавили в Энергоатоме.

Кроме того, из-за того, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напоминаем:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает минирование пруда-охладителя ЗАЭС, но заявляет, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.

Экономическая правда