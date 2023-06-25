Правительство выделило более 200 миллионов на реконструкцию Бородянского центра социально-психологической реабилитации

Скупой платит трижды. Как западные компании, которые цепляются за Россию, теряют рынки, бизнес и репутацию Изменение отношения к западным фирмам, работающим в России, постепенно превращается в тренд. А вот компании, которые ушли первыми, могут выиграть от этого больше всех. О чем речь? (укр)

Любимый бренд финансирует российский терроризм? ChatGPT предлагает альтернативы Искусственный интеллект помог ЭП заменить шесть крупнейших компаний, которые работают в РФ. Как это работает? (укр)