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Правительство выделило более 200 миллионов на реконструкцию Бородянского центра социально-психологической реабилитации

Воскресенье, 25 июня 2023, 17:30 - Игорь Пилипив

Для реконструкции Бородянского центра социально-психологической реабилитации населения правительство выделило более 200,6 млн грн.

Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин выделил из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделил министерству по делам ветеранов 200 млн 633,87 тыс. гривен на бюджетную программу "Мероприятия по психологической помощи, социальной, профессиональной адаптации, обеспечению санаторно-курортным лечением, развитию спорта ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, членов семей таких лиц, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, изготовление для них бланков удостоверений и нагрудных знаков".

Экономическая правда.

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