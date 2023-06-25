Мировая экономика находится на критическом этапе борьбы с инфляцией - BIS

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Швейцарский Банк международных расчетов (BIS), который занимается содействием работе мировых центробанков и экономическими исследованиями, призвал к дальнейшему повышению процентных ставок, предупредив, что мировая экономика сейчас находится в решающей точке из-за попыток стран сдержать инфляцию.

Об этом пишет Reuters.

Несмотря на неустанное повышение ставок в течение последних 18 месяцев, инфляция во многих ведущих экономиках остается упорно высокой, в то время как скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские коллапсы со времен финансового кризиса 15 лет назад.

По словам генерального директора BIS Агустина Карстенса, мировая экономика находится на переломном этапе, поэтому необходимо ответить на серьезные вызовы.

Он добавил, что монетарная политика должна восстановить ценовую стабильность, а фискальная политика должна консолидироваться.

Клаудио Борио, руководитель денежно-кредитного и экономического подразделения BIS, подчеркнул, что существует риск возникновения "инфляционной психологии", хотя большие, чем ожидалось, повышение ставок в Великобритании и Норвегии на прошлой неделе показали, что центральные банки пытаются "выполнить свою работу" с точки зрения решения проблемы.

Отмечается, что чем дольше инфляция будет оставаться на высоком уровне, тем сильнее и продолжительнее будет необходимо ужесточение монетарной политики.

Согласно отчету BIS, если процентные ставки вернутся к уровню середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории.

По словам Борио, центральные банки должны взять инфляцию под свой контроль, вопрос только в том, какой будет цена.

Экономическая правда.