Британец, который взламывал Twitter-аккаунты Маска, Гейтса, Байдена, получил пять лет заключения

Джозеф Джеймс О'Коннор, 24-летний хакер, который взламывал в Twitter аккаунты Маска, Гейтса, Байдена, получит 5 лет заключения и должен заплатить 794 тыс долларов жертвам своих преступлений.

Об этом сообщает TechCrunch.

О'Коннор в мае признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в компьютерном взломе, мошенничестве с использованием электронных средств, киберпреследовании и отмывании денег. Он также согласился выплатить не менее 794 тыс долларов жертвам своих преступлений.

Во время слушания судья Джед С. Ракофф заявил, что О'Коннор, вероятно, отбудет около половины срока заключения, проведя более двух лет в досудебном заключении. Прокуроры требовали для О'Коннора не менее семи лет заключения.

В суде О'Коннор заявил, что его преступления были "глупыми и бессмысленными", он извинился перед своими жертвами и попросил судью о снисхождении.

"О'Коннор, известный под ником PlugWalkJoe, был частью группы, которая в июле 2020 года взломала десятки известных аккаунтов в Twitter, в частности Apple, Binance, Билла Гейтса, Джо Байдена и Илона Маска, с целью распространения криптовалютных мошеннических схем быстрого обогащения", - говорится в сообщении.

По словам прокуроров, О'Коннор использовал свои сложные технологические способности в злонамеренных целях - проводил сложную атаку по подмене SIM-карт для кражи крупных сумм криптовалюты, взламывал Twitter, осуществлял компьютерные вторжения с целью завладения аккаунтами в социальных сетях и даже преследовал двух жертв, в том числе несовершеннолетнюю жертву.

Злоумышленника задержали еще в 2020 году в Испании, но экстрадировали в США только в апреле 2023 года. Грэма Айвана Кларка приговорили к трем годам тюрьмы в июле 2021-го.

Экономическая правда.