Пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой приостановил работу
Воскресенье, 25 июня 2023, 13:50 -
Из-за отключения электроэнергии пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой приостановил работу.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"В связи с отключением электроэнергии пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой временно прекратил свою деятельность", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе призывают граждан проявить понимание и заблаговременно выбрать удобные пункты пропуска для пересечения границы.
Экономическая правда.