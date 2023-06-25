Из-за отключения электроэнергии пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой приостановил работу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В связи с отключением электроэнергии пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой временно прекратил свою деятельность", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе призывают граждан проявить понимание и заблаговременно выбрать удобные пункты пропуска для пересечения границы.

Экономическая правда.