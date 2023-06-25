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Пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой приостановил работу

Воскресенье, 25 июня 2023, 13:50 - Игорь Пилипив

Из-за отключения электроэнергии пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой приостановил работу.

Об этом сообщает Госпогранслужба. 

"В связи с отключением электроэнергии пункт пропуска "Мамалыга" на границе с Молдовой временно прекратил свою деятельность", - говорится в сообщении. 

В Госпогранслужбе призывают граждан проявить понимание и заблаговременно выбрать удобные пункты пропуска для пересечения границы.

Экономическая правда.

Госпогранслужба Молдова
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