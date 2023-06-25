Все разделы
Укр / Рус

В ДТЭК опровергли информацию о массовых отключениях света в Киеве

Воскресенье, 25 июня 2023, 13:03 - Игорь Пилипив
 
getty images

В ДТЭК заявляют, что массовых аварийных отключений света в Киеве нет, небольшие локальные отключения есть только в Соломенском и Дарницком районах.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 

В компании объясняют, что в телеграмм-каналах начала распространяться ложная информация о массовых аварийных отключениях света в Киеве. Однако никаких отключений электроэнергии в разных районах столицы пока нет. 

"Массированных аварийных отключений света в Киеве нет. По состоянию на 12:30 небольшие локальные отключения есть в Соломенском районе. Также локальные отключения, связанные с плановыми работами на электросетях, есть в Дарницком районе", - сообщают в ДТЭК. 

Следить за информацией можно на официальных каналах компании.

Экономическая правда.

электроэнергия Киев ДТЭК
Материалы по теме
Румыния может направить часть прибыли энергокомпаний на восстановление инфраструктуры Украины 23 июня 2023, 09:17
Отключение света в Киеве произошло из-за повреждения сетей в Винницкой области – Минэнерго 21 июня 2023, 13:40
Давление в водопроводной сети столицы полностью восстановлено – КГГА 21 июня 2023, 13:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте