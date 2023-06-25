В ДТЭК опровергли информацию о массовых отключениях света в Киеве

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В ДТЭК заявляют, что массовых аварийных отключений света в Киеве нет, небольшие локальные отключения есть только в Соломенском и Дарницком районах.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В компании объясняют, что в телеграмм-каналах начала распространяться ложная информация о массовых аварийных отключениях света в Киеве. Однако никаких отключений электроэнергии в разных районах столицы пока нет.

"Массированных аварийных отключений света в Киеве нет. По состоянию на 12:30 небольшие локальные отключения есть в Соломенском районе. Также локальные отключения, связанные с плановыми работами на электросетях, есть в Дарницком районе", - сообщают в ДТЭК.

Следить за информацией можно на официальных каналах компании.

Экономическая правда.