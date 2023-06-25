Все разделы
Укр / Рус

Украина и ЕС будут иметь унифицированные подходы к классификации товаров

Воскресенье, 25 июня 2023, 10:25 - Игорь Пилипив

Кабмин принял постановление о внесении изменения в классификацию товаров внешнеэкономической деятельности для унификации с ЕС подходов к классификации товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов 

"Правительство приняло постановление "О внесении изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности", проект которого разработал Минфин для обеспечения имплементации в украинское законодательство положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС", - говорится в сообщении. 

В министерстве добавляют, что соответствующее решение будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров согласно УКТВЭД и решений относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров.

Теперь Гостаможслужба должна обнародовать перечень действующих решений по классификации товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС, предусмотренных в соответствующих актах права ЕС на день принятия этого постановления, при условии, что такие решения не противоречат положениям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, и актуализировать его не реже чем раз в квартал.

Кроме того, Гостаможслужба должна подготовить и обнародовать информацию о соответствии кодов товаров, указанных в соответствующих актах права ЕС, кодам действующей версии товарной номенклатуры УКТВЭД и доработать соответствующее программное обеспечение.

Экономическая правда.

ЕС Украина товары
Материалы по теме
ЕС и Meta договорились провести стресс-тест по правилам Евросоюза об онлайн-контенте 24 июня 2023, 16:18
В ЕС показали, как снизили зависимость от российских энергоресурсов 24 июня 2023, 10:33
На границе Украины и ЕС модернизируют семь пунктов пропуска: средствами поможет Еврокомиссия 23 июня 2023, 20:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте