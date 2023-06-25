Украина и ЕС будут иметь унифицированные подходы к классификации товаров

Кабмин принял постановление о внесении изменения в классификацию товаров внешнеэкономической деятельности для унификации с ЕС подходов к классификации товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов

"Правительство приняло постановление "О внесении изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности", проект которого разработал Минфин для обеспечения имплементации в украинское законодательство положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС", - говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что соответствующее решение будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров согласно УКТВЭД и решений относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров.

Теперь Гостаможслужба должна обнародовать перечень действующих решений по классификации товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС, предусмотренных в соответствующих актах права ЕС на день принятия этого постановления, при условии, что такие решения не противоречат положениям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, и актуализировать его не реже чем раз в квартал.

Кроме того, Гостаможслужба должна подготовить и обнародовать информацию о соответствии кодов товаров, указанных в соответствующих актах права ЕС, кодам действующей версии товарной номенклатуры УКТВЭД и доработать соответствующее программное обеспечение.

Экономическая правда.