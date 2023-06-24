Российские элиты на частных самолетах массово покидают Москву

Российские олигархи и политики массово покидают Москву на частных самолетах, часть из них уже приземлилась за пределами РФ.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

Так, из Москвы в сторону Санкт-Петербурга, вылетел Ил96-300ПУ Владимира Путина, на котором установлено оборудование для управления армией. Борт исчез с радаров возле Твери.

Кроме того, второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 14:44, который также оборудован на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной.

Бизнес-джет олигарха Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Полет был запланирован еще вчера вечером

Самолет вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06.

Бизнес-джет олигарха Владимира Потанина Gulfstream G650 ожидает вылета из Москвы в Стамбул сегодня в 17:00.

Bombardier Global Express XLS госкомпании "Интер РАО" (ее возглавляет сын друга Путина Юрия Ковальчука Бориса) вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 мск.

Обычные жители РФ сегодня вряд ли смогут куда-то улететь, поскольку цены на авиабилеты в безвизовые страны резко взлетели. Так, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоит до 200 тысяч рублей, в Дубай - 350 тысяч рублей. Билетов в Стамбул, Астану и Тбилиси не осталось.

Напомним:

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.