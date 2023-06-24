Заявления Пригожина ударили по акциям российских компаний

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Заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вероятном начале переворота в России ударили по акциям крупнейших российских компаний.

Об этом сообщает российский РБК.

Призывы главы ЧВК "Вагнер" к государственному перевороту ударили по фондовому рынку РФ.

Так, акции многих российских компаний уже зафиксировали первое падение на бирже.

Индекс Московской биржи снизился на 2,02%.

Кроме того акции "Сбербанка" упали на 2,05%, "Роснефти" - на 1,6%, "Газпрома" - на 1,41%, а "Лукойла" - на 2,08%.

В целом акции ряда российских публичных компаний потеряли в цене от 1% до почти 6%.

Напомним:

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

Экономическая правда.