Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах

Защищенные инвестиции и гарантированная защита права собственности в судах - это "фундаментальные" задачи, которые должны быть реализованы в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу после заседания СНБО.

"Это сильная экономика, это защищенные инвестиции, это гарантированная защита права собственности, и это должно быть. Если нужен отдельный механизм, который будет защищать бизнес, права инвесторов, это нужно обеспечить, соответствующие предложения есть", - сказал Зеленский.

Данную проблему он поднял в контексте задач, которые должна выполнить до конца года Украина, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

По словам Зеленского, "по каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения, и все их реально выполнить".

"Сегодня ровно год, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, и в этом году цель - начать переговоры о членстве. Украина свою часть работы точно сделает", - сказал также президент.

Напоминаем:

Европейская комиссия считает, Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

С точки зрения Еврокомиссии полностью выполнены условия, касающиеся, в частности, органов судебной власти. "Хороший прогресс" достигнут по реформе Конституционного Суда.

В то же время в Европейской комиссии считают, что Украина должна "сосредоточиться на внесении поправок в процедуру отбора судей Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и начать отбор".

Оценка, сформулированная как "некоторый прогресс", дана процессу деолигархизации, вопросу национальных меньшинств, борьбе с коррупцией, где "требуется укрепление и достойный доверия послужной список", борьбе с отмыванием денег и реформированию правоохранительных органов, где "необходимо усилить систему борьбы с отмыванием денег".