СНБО создал комиссию по проверке состояния мостов и путепроводов

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал комиссию по проверке мостов и путепроводов в стране.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу, по итогам заседания СНБО.

Среди городов, где особенно плохая ситуация, он назвал, в частности, Киев.

"Премьер-министр Шмыгаль доложил также о сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Состояние откровенно опасное, есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране", - сказал Зеленский.

Ответственным за проверку назначен вице-премьер-министр Кубраков.

Напоминаем:

В столице насчитывается 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 таких сооружений находятся в аварийном или предаварийном состоянии, поскольку не ремонтировались десятилетиями.

Существующая проблема вышла наружу в феврале 2017 года, когда частично обвалился Шулявский путепровод. Путепровод был признан аварийным еще в 2013 году, его реконструкция была перенесена на 2015 год, но она так и не состоялась.

В феврале 2020 года мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам города дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность для участников дорожного движения.

В 2021 году стало известно, что на ремонте Южного моста Киева отмыли значительную сумму денег. Полиция провела ряд обысков в связи с махинациями и присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах.

В конце 2022 года киевляне зарегистрировали петицию, в которой требовали срочно провести ремонт Дарницкого моста, который разрушается, но, как выяснилось, даже не стоит на балансе Киевавтодора. В статусе стройплощадки мост находился 10 лет - до 2020 года.