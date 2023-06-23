"Укрэнерго" присоединилось к глобальной отраслевой коалиции ООН: одна из целей - "зеленый переход"

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" присоединилась к Ukraine Energy Initiative при поддержке ООН в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как пояснили в НЭК, инициатива направлена на создание глобальной отраслевой коалиции по восстановлению и декарбонизации украинской энергетики.

В результате российского террора повреждения получили все тепловые электростанции, некоторые гидроэлектростанции, более 40% сетей "Укрэнерго", а также сети облэнерго.

Для полного восстановления необходимы значительные инвестиции, которые по оценке Всемирного банка в ближайшие 10 лет достигают 37 миллиардов долларов.

В то же время в компании отмечают необходимость восстановления с внедрением самых современных технологий и мер, направленных на декарбонизацию экономики страны и достижение целей европейского "зеленого перехода".

"Создание при содействии ООН глобальной отраслевой коалиции позволит объединить и скоординировать усилия международных и региональных компаний по восстановлению, модернизации и декарбонизации энергетического сектора Украины и поможет ускорить этот процесс", - добавили в Укрэнерго.

Экономическая правда