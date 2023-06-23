В Украине стартовала программа разминирования земель мелких фермеров и домохозяйств

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD) начали реализацию совместной программы для поддержки мелких фермеров и сельских домохозяйств, наиболее пострадавших от войны.

Об этом говорится в сообщении ФАО.

Программа уже стартовала в Харьковской области, впоследствии она будет распространена на Николаевскую и Херсонскую области. Она ориентируется на фермеров с земельными участками до 300 гектаров, а также на сельские домохозяйства, которые выращивают продукты питания для собственного потребления.

"Программа направлена на безопасное возвращение земель в сельскохозяйственное пользование, с целью восстановления источников средств существования в сельском хозяйстве, содействие восстановлению экономики Украины и постепенному снижению потребности тысяч семей, проживающих в сельской местности, в гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, программа будет состоять из трех этапов. На первом участники проекта совместно с общинами, местными властями и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины определят с помощью спутниковых изображений и нанесут на карту границы земель, требующих разминирования.

На втором этапе группы по разминированию будут обследовать и очищать земли от мин и других взрывоопасных остатков войны. В приоритете разминирования - земельные участки, которые могут быть быстро разминированы с проведением минимальных работ по их очистке.

На третьем этапе ФАО и FSD проведут анализ почвы, чтобы оценить уровень загрязненности веществами, которые остались после разрыва боеприпасов. Одновременно будут проводиться опросы мелких фермеров и сельских семей, чтобы выяснить, какие факторы производства и ресурсы необходимы им для восстановления сельхозпроизводства. По возможности им будет оказана прямая поддержка в натуральной или денежной форме.

Глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье выразил надежду, что методы, которые будут применяться для восстановления, реабилитации и сохранения почв, позволят людям вернуться к сельхоздеятельности и поддержат сельхозпроизводство в Украине.

Сейчас проект стоимостью $100 млн требует финансирования в размере $90 млн. По оценкам ФАО, при отсутствии необходимости оказывать прямую продовольственную помощь сельским общинам экономическая выгода может составлять до $60 млн. Проект получил поддержку Гуманитарного фонда Украины, фонда совместного финансирования ООН, а также частных доноров.

Напоминаем:

Как отмечалось в проведенной ФАО в феврале 2023 года "Быстрой оценке вреда и потребностей", производство зерновых и масличных культур в Украине сократилось в 2022 году на 37%. Почти 90% мелких производителей сельскохозяйственных культур, опрошенных ФАО в Украине, сообщили о снижении доходов в результате войны, и каждый четвертый сообщил о прекращении или значительном сокращении своей сельскохозяйственной деятельности.