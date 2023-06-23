Турецкая лира упала до рекордного минимума из-за недостаточно резкого изменения политики Центробанка

Турецкая лира ослабла на 3,3% до рекордно низкого уровня в пятницу, продолжив потери на следующий день после того, как значительное повышение ставки Центробанком не смогло заверить рынки в том, что Эрдоган отказывается от своей давней неортодоксальной политики.

Об этом пишет Reuters.

Лира достигла рекордного минимума в 25,74 за доллар в 10:06 по Гринвичу, а в 10:39 по Гринвичу составляла 25,64 за доллар.

В четверг центральный банк повысил ключевую ставку на 650 базисных пунктов до 15%, не оправдав ожидания более значительного первоначального ужесточения, которое, по мнению аналитиков, подчеркнуло бы долгосрочную приверженность к борьбе с инфляцией.

"Переход выглядит более постепенным, чем мы думали", - говорится в комментарии Goldman Sachs.

Центральный банк заявил, что будет двигаться дальше "своевременно и постепенно" после своего первого заседания под руководством нового председателя Хафизе Эркан, которую Эрдоган назначил после своей победы на выборах в прошлом месяце.

Новый министр финансов Мехмет Симсек, которого высоко ценят на финансовых рынках, подкрепил сообщение о развороте, заявив, что "путь к ценовой стабильности будет постепенным, но непоколебимым".

Этот шаг ознаменовал смену курса после лет смягчения монетарной политики, несмотря на стремительный рост инфляции.

В опросе Reuters средняя оценка предполагала повышение ставки до 21%. Отражая разочарование на рынках, лира снизилась примерно на 8,5% с момента роста в четверг.

После достижения 24-летнего максимума в более 85% в прошлом году благодаря снижению ставок, на котором настаивал Эрдоган, инфляция упала до чуть менее 40% в мае.

Экономическая правда