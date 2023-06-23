В Украине началась жатва – Минагрополитики
Аграрии Одесской и Николаевской областей начали уборку озимого ячменя. Жатва уже проведена на площади 4,8 тыс га при урожайности 26,5 ц/га. Сейчас намолотили 12,6 тыс тонн зерна нового урожая.
Об этом сообщает Минагрополитики.
"Лидерами по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Одесской области с показателем 4 тыс га. В то же время, по уровню урожайности впереди аграрии Николаевщины - 32 ц/га.
Сев яровых культур в Украине завершен. Всего посеяно 12,75 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 213 тыс. га сахарной свеклы", - говорится в сообщении.
В частности, зерновых и зернобобовых посеяно 5 млн 672 тыс га, из которых:
- яровой пшеницы - 280 тыс га;
- ярового ячменя - 821,9 тыс га;
- гороха - 139,3 тыс га;
- овса - 150,1 тыс га;
- кукурузы - 4 043,5 тыс га;
- гречихи - 120,7 тыс га;
- проса - 51,1 тыс га.
Сев подсолнечника провели на площади 5 307,5 тыс га, сои - 1 779,8 тыс га.
Напомним:
Сообщалось, что украинские аграрии радикально сократят экспорт зерна в 2023/24 маркетинговом году: этому способствовали как внешние преграды, так и нежелание самих аграриев, которые сделали выводы из проблем 2022 года.
Экономическая правда