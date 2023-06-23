В Украине началась жатва – Минагрополитики

Аграрии Одесской и Николаевской областей начали уборку озимого ячменя. Жатва уже проведена на площади 4,8 тыс га при урожайности 26,5 ц/га. Сейчас намолотили 12,6 тыс тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает Минагрополитики.

"Лидерами по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Одесской области с показателем 4 тыс га. В то же время, по уровню урожайности впереди аграрии Николаевщины - 32 ц/га.

Сев яровых культур в Украине завершен. Всего посеяно 12,75 млн га зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 213 тыс. га сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

В частности, зерновых и зернобобовых посеяно 5 млн 672 тыс га, из которых:

яровой пшеницы - 280 тыс га;

ярового ячменя - 821,9 тыс га;

гороха - 139,3 тыс га;

овса - 150,1 тыс га;

кукурузы - 4 043,5 тыс га;

гречихи - 120,7 тыс га;

проса - 51,1 тыс га.

Сев подсолнечника провели на площади 5 307,5 тыс га, сои - 1 779,8 тыс га.

Напомним:

Сообщалось, что украинские аграрии радикально сократят экспорт зерна в 2023/24 маркетинговом году: этому способствовали как внешние преграды, так и нежелание самих аграриев, которые сделали выводы из проблем 2022 года.

Экономическая правда