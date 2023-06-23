ЕБРР утвердил 50 миллионов евро кредита для "Укрэксимбанка"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на 50 млн евро государственному "Укрэксимбанку", чтобы поддержать его в обеспечении непрерывного доступа к финансированию для предприятий и муниципалитетов, пострадавших от войны.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Этот кредит, который подпадает под "Программу обеспечения устойчивости и средств к существованию" ЕБРР, направленную на минимизацию экономического ущерба от войны, был подписан сегодня в лондонской штаб-квартире ЕБРР", - говорится в сообщении.

"Обеспечение финансирования через надежные финансовые учреждения-партнеры, такие как "Укрэксимбанк", несмотря на войну, чтобы частный сектор и муниципалитеты могли продолжать работать, предоставлять услуги и поддерживать экономику, является ключевой задачей миссии ЕБРР в стране", - заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Отмечается, что средства усилят кредитную способность госбанка, помогая ему укрепить и диверсифицировать свою фондовую базу, а также обеспечат финансовую поддержку частному бизнесу (включая малые и средние предприятия, средние и крупные корпорации) и муниципалитетам, пострадавшим от войны, таким образом способствуя сохранению их человеческого и организационного капитала.

"ЕБРР, который взял на себя обязательства инвестировать в Украину 3 млрд евро в 2022-23 годах и выделил 1,7 млрд евро в 2022 году плюс еще 200 млн евро, мобилизованных через партнерские финансовые учреждения, разделил с акционерами и донорами риски по своим операциям в стране.

Половина риска по кредиту будет покрыта за счет покрытия риска первого убытка Специальным фондом кризисного реагирования ЕБРР", - рассказали в "Укрэксимбанке".

В банке также напомнили, что в декабре прошлого года ЕБРР предоставил кредит в размере 25 млн евро Львову с кредитной поддержкой США, покрывающей половину кредита, чтобы обеспечить ликвидность для адаптации.

Экоонмическая правда