Курс валют на 23 июня: доллар и евро на "черном рынке" дешевеют

В пятницу, 23 июня, доллар и евро на черном рынке стало купить несколько выгоднее, в банках доллар второй день подряд торгуется на том же уровне, евро подорожал.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,61 – 37,21 грн против котировок в 37,08 – 37,18 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 40,69 - 41,02 грн против курса 40,72 - 41,08 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,3 грн (курс на 22 июня – 36,8 – 37,3 грн);

Евро – 40,4 – 41,1 грн (курс на 22 июня – 40,33 – 40,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,35 – 37,25 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда