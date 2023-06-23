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Курс валют на 23 июня: доллар и евро на "черном рынке" дешевеют

Пятница, 23 июня 2023, 13:07 - Анастасия Жарикова

В пятницу, 23 июня, доллар и евро на черном рынке стало купить несколько выгоднее, в банках доллар второй день подряд торгуется на том же уровне, евро подорожал.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,61 – 37,21 грн против котировок в 37,08 – 37,18 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 40,69 - 41,02 грн против курса 40,72 - 41,08 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,8 – 37,3 грн (курс на 22 июня – 36,8 – 37,3 грн);
  • Евро – 40,4 – 41,1 грн (курс на 22 июня – 40,33 – 40,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,35 – 37,25 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,6 – 37,4 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда

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