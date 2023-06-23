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Украина договорилась о совместном строительстве зернового терминала в Нигерии: подписали меморандум

Пятница, 23 июня 2023, 13:02 - Алексей Павлыш

Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) подписали Меморандум о взаимопонимании и совместном участии в проекте зернового терминала в порту Лекки, Нигерия.

Подписание состоялось в Лондоне на полях Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает пресс-служба министерства.

От Минагрополитики меморандум подписал первый заместитель министра Тарас Высоцкий.

"Сотрудничество Минагрополитики и Lagos Free Zone Company будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшего непрерывного снабжения украинской агропродукции как в Нигерию, так и ко всему Африканскому континенту.

С основной целью - обеспечить продовольственную безопасность в регионах, которые больше всего в этом нуждаются", - заявил Высоцкий.

Он добавил, что украинский аграрный сектор продолжает играть важную роль в обеспечении международной продовольственной безопасности, особенно учитывая факт роста численности населения в мире.

Глубоководный порт Лекки (Lekki Deep Sea Port) в Нигерии - первый полностью автоматизированный порт страны. Это совместный проект правительств Нигерии и штата Лагос, владельца свободной зоны Лагоса компании Tolarams Group (Сингапур) и China Harbour Engineering Company (CNEC), пояснили в Минагрополитики.

Экономическая правда

Минагрополитики зепно Украина Африка
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