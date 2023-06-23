Нефть дешевеет из-за опасений относительно спроса после очередного повышения ставок

Нефть упала в цене второй день в пятницу и движется к недельному снижению, поскольку повышение процентной ставки в Британии добавило беспокойство по поводу экономического роста, которое перевесило снижение запасов нефти в США и другие признаки сокращения поставок.

Об этом пишет Reuters.

Оба эталона нефти упали примерно на 3 доллара в четверг после того, как Банк Англии повысил процентные ставки на 0,5 п.п. больше, чем ожидалось. Центральные банки Норвегии и Швейцарии также повысили ставки.

Нефть марки Brent подешевела на 1,21 доллара, или на 1,6%, до 72,93 доллара за баррель по состоянию на 08:10 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,31 доллара, или на 1,9%, до 68,20 доллара.

"После вчерашних действий центральных банков беспокойство ощутимо возросло", - сказал Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

"Из-за усиления экономических препятствий, вызванных опасениями рецессии, только заметное истощение запасов может ознаменовать длительное изменение нынешних зловещих прогнозов", - добавил он.

Более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований для бизнеса и потребителей, что может замедлить экономический рост и омрачить перспективы спроса на нефть до конца года.

Перспектива дальнейшего повышения процентных ставок в США также добавляет беспокойства. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил на этой неделе, что еще два повышения ставок на 25 базисных пунктов каждое до конца года является "довольно удачным предположением".

Рост курса доллара, поддержанный "ястребиными" комментариями мировых центральных банков, также имеет вес. Сильный доллар делает нефть дороже для держателей других валют и может повлиять на спрос и свидетельствовать о большей нехотении инвесторов к риску.

Рецессия и опасения относительно спроса перевесили признаки ограниченного предложения. Отчет о запасах нефти в США на этой неделе показал неожиданное снижение запасов нефти на 3,8 миллиона баррелей.

Экономическая правда